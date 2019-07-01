سما المصري تتسبب بأزمة بمدرجات مباراة مصر واوغندا.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 02:56 صباحاً - تسببت الفنانة سما المصري في أزمة أثناء تواجدها بمدرجات إستاد القاهرة لحضور مباراة مصر واوغندا ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا. وبدأت الازمة بتزاحم عدد من الجماهير على سما المصري لالتقاط الصور التذكارية، ما اضطر قوات الأمن المصري للدخول وفض الازدحام. وكانت سما المصري قد نشرت فيديو وصور من المدرجات وخاصة بعد الانباء التي تحدثت عن طردها من الاستاد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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