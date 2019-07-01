بوسي شلبي تحتفل بزفاف حفيدة شقيقتها الإعلامية الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بزفاف “أحلام”، حفيدة شقيقتها الإعلامية الراحلة.

بوسي شاركت جمهورها بصورة لها من حفل زفاف حفيدة شقيقتها الراحلة الإعلامية أحلام شلبي، وقد ظهرت فيها برفقة العروسين، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أحلي عروسه في الدنيا أحلام الحلوة حفيدة اختي”، وقد تلقت الكثير من التهاني من جمهورها.

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والإعلامية الراحلة أحلام شلبي تعد من أشهر مذيعات التليفزيون المصرى فى فترة التسعينات، وقد ولدت أحلام شلبى عام 1942، وبدأت العمل بالتليفزيون المصرى عام 1968، وهى الأخت الكبرى للإعلامية بوسى شلبى التى كانت سببا فى تعلق بوسى شلبى بالإعلام.

ومن أشهر البرامج التى قدمتها الإعلامية الراحلة “ذكريات من أغانى الأفلام” وبرنامج “تاكسى السهرة” وهو من أشهر برامج فترة التسعينات، والذى كان يقدم ثلاث فقرات تسمى بالمحطات، محطة الفيلم العربى، محطة الفيلم الأجنبى ومحطة المسرح، وشارك فى تقديمه الإعلامية نهال كمال والإعلامية نهلة عبد العزيز.

وقد رحلت الإعلامية المصرية أحلام شلبي عن عالمنا يوم 14 يونيو عام 2000، عن عمر يناهز 58 عاما.