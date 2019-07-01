الجمهور يسخر من إصابة ياسمين صبري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلا واسعا بعدما قامت بمشاركة جمهورها في صور جديدة عبر حسابها الخاص على «تويتر».

ياسمين تعرضت لإصابة أثناء ممارسة الرياضة وسقطت أرضا، مما تسبب لها في خدش في يدها، فنشرت صورة لكف يدها المصاب.

الفنانة نشرت صور أخرى لها بعد ذلك بعد أن وضعت لاصق طبي على الجرح، ثم لفته في شاش، مما جعل الجمهور يسخر منها في عدد من التعليقات.

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فانز ياسمين رأوا أن جرحها أبسط من أن تفعل حوله مثل هذه الضجة، وقال عدد كبير منهم إن مثل هذه الجروح تحدث كل يوم.

الفنانة المصرية دخلت المستشفى منذ أيام، وأثارت فزع جمهورها بعدما نشرت صور لها من غرفة العمليات، ثم تبين بعد ذلك أنها أجرت عملية جراحية في قدمها.

الفنانة المصرية حققت نجاحا جماهيريا كبيرا هذا العام من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي تم عرضه في رمضان، وشارك في بطولته أحمد بدير، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وعدد من النجوم.

ياسمين استطاعت أن تلفت إليها الأنظار في السنوات الأخيرة بعدما شاركت في مسلسل «الأسطورة»، ولفتت الأنظار إليها بجمالها، ثم أصبحت أكثر تفاعلا ونشاطا على مواقع التواصل.