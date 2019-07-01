بوراك أوزجفيت يحتفل بعيد زواجه الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفل النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» بعيد زواجه الثاني من الفنانة فهرية أفجان، وشارك محبيه أجواء احتفاله بنشر صورة مركبة، جمعت لقطات مميزة من حفل زفاف النجمين.

بوراك ارفق الصورة بتاريخ الزفاف «29.06.2017 » إلى جانب رمز لقلب، مع رقم «2»، حيث تلقى النجم التركي تهاني متابعيه عبر تعليقات، تمنوا له فيها الحب والسعادة الدائمة مع زوجته، إلا أن التعليق الأبرز كان من فهرية التي كتبت: «زوجي، قلبي، رفيق دربي، سنوات جميلة».

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فهرية لم تكتف بهذا التعليق، ونشرت صورة جديدة من حفل زفافها على بوراك، وارفقتها بكلمات رومانسية كتبت فيها: «اجعل نظراتك دائماً إلى قلبي.. أحبك.. عيد زواج ثاني سعيد».

يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يبدأ بوراك أوزجفيت تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان» يوليو المقبل، وهو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول