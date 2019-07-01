محمد شاهين برفقة والدته وشقيقه.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد شاهين، متابعيه عبر صفحته لشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة والدته وشقيقه.
محمد شاهين، علق على الصورة قائلًا: “عايش علشانهم ربنا يقدرني واقدر أسعدهم وأعوضهم عن أي حاجة”، وربط متابعيه بينه وبين والدته وشقيقه في الملامح.
وكان محمد شاهين، قد كشف في حوار تلفزيوني له إنه عمل في مدينة الإنتاج الإعلامي منذ 6 سنوات، قبل احترافه الغناء واشتراكه في برنامج ستار أكاديمي، موضحًا: “كل ما أجي المدينة أفتكر الأيام اللي كنت بشتغلها هنا، لأني مكنتش بفكر ساعتها أني أطلع في قنوات فضائية وكنت بغني في الأفراح بس، وذلك قبل فوزه بلقب برنامج “ستار أكاديمي”، في موسمه العاشر.
يُذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد عام 1995، وشارك في الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، وحقق المركز الأول، وقدم بعد ذلك مع مينا عطا أغنيات ناجحة ومنها : «أنا الصاحب»، و«يلا يلا»، وحققت أغنياته نجاحا كبيرا بين الجمهور.
وكان محمدشاهين، قد أعلن مؤخرًا عن تسجيله تتر أغنية “زلزال”، والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان ولكنه تراجع بعد تسجيل صوته ولم يكشف عن أسباب ذلك.
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