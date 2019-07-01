أحمد السقا يقدم العزاء في محمد أبو الوفا بمسقط رأسه بالمنوفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر الفنان المصري أحمد السقا إلى المنوفية من أجل تقديم واجب العزاء في الفنان محمد أبو الوفا، والذي وافته المنية السبت، 29 من شهر يونيو.

السقا ذهب إلى قصر ثقافة الفيوم، حيث أقيم العزاء بحضور عدد من المثقفين هناك، وأهل الفنان، وقدم العزاء إلى ذويه.

وقد أقيمت جنازة الفنان في نفس التاريخ، 29 يونيو، أيضا في مسقط رأسه بالفيوم، وحضر كل أهله ومحبيه من بلده.

Advertisements

محمد أبو الوفا رحل بعد عناء مع المرض في الأسابيع الأخيرة، حيث كان يرقد في مستشفى التأمين الصحي، ونشرت صور له، وحزن الجمهور على وضعه وطالب النقابة بالتكفل بعلاجه.

وأكد الفنان أشرف زكي ان النقابة لا تتأخر على أي فنان، وأنه يتم حاليا المحالة للوصول لأقارب الفنان.

وبعد وفاة محمد أبو الوفا نعاه عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنان محمد رمضان، أحمد السقا، محمود البزاوي، حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، وأكد جميعهم على الأخلاق السامية للفنان الراحل، وموهبته الكبيرة.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل فيلم «الجزيرة»، الذي قدمه مع احمد السقا، ومسلسل «ابن حلال»، مع محمد رمضان.