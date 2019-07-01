بريتني سبيرز تستعرض رشاقتها من داخل المطبخ.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استعرضت النجمة والمطربة الأمريكية اللامعة بريتني سبيرز، رشاقتها من خلال نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بريتني وهي تستعرض عددا من فساتينها المختلفة داخل مطبخها البسيط، وعلقت على الصور قائلة: أحيانا يكون لدي أكثر من طقم”.

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وعلى جانب أخر، سيطرت الأزمات على حياة المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، وذلك على الرغم من محاولتها الابتعاد عنها، ومن أبرزها توتر علاقتها بوالدها جيمس الوصي عليها منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا.

ومن جانبه قال والد النجمة العالمية، خلال شهادته في قضية تعدي مدير أعمال بريتني سبيرز السابق “Sam Lutfi” عليها، إن علاقته هو وابنته بريتني كانت دائما متوترة قبل أن يكون الوصي عليها وعلى رعايتها بسبب مرورها بأزمات نفسية في 2008.

وأضاف والد مغنية البوب الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما، أن مدير أعمال بريتني سبيرز السابق حاول من قبل زعزعة استقرار حالة ابنته النفسية من خلال التحرش بها.