لقاء الخميسي في رحلة استجمام برفقة زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية لقاء الخميسي مع زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف في رحلة استجمام خارج مصر.

لقاء شاركت جمهورها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي في سهرة مع زوجها، وكتبت معلقة: «مع طفلي».

الفنانة المصرية اختارت لها طلة مميزة، وارتدت فستان منقوش بالورود، وحصدت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تغزل في طلتها، من خلال حسابها الشخصي.

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وعادة في هذا التوقيت من كل عام تسافر لقاء بصحبة زوجها خارج مصر في رحلة استجمام، وتختار عدد من الدول العربية والأوروبية، ومنها لبنان، وأيضا إيطاليا، وفرنسا.

لقاء عبرت من قبل في لقاء لها أن هواية السفر شيء مشترك بينها وبين زوجها، ولذلك يستغلان أي فرصة للسفر معا إلى مختلف الدول، كما أنها تحب أيضا قضاء وقتها في الجيم.

الفنانة المصرية تزوجت من محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولديها أدهم وآسر، وانتشرت منذ أسابيع شائعات عن طلاقهما، وتعتبر هذه الصور الدليل الأكبر على ان ما نشر مجرد شائعات.