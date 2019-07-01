سبب صادم وراء طلاق إزجي أيوب أوغلو من النجم كان يلدريم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازال طلاق النجمة التركية إزجي أيوب أوغلو، وزوجها الفنان كان يلدريم حديث الصحف التركية، حيث هزّ انفصالهما الوسط الفني التركي، وشكّل صدمة قوية لمحبيهما، خاصة مع عدم وجود أي أشاعات أو أخبار حول وجود خلافات سابقة بينهما.

مصادر صحفية أكدت أن طلاق النجمين تم أمام المحكمة بموافقة الطرفين، وتبين أن إزجي كانت صاحبة دعوى الطلاق، وكان «التعامل السئ» السبب الذي طلبت من أجله الانفصال عن النجم كان يلدريم، كما أنها لم تطلب أي تعويضات أو نفقة الطلاق، وهو ما اثار جدلاً كبيراً بين فانز الفنان الشاب، خاصة أن إزجي دائماً ما كانت تنشر صوراً رومانسية تجمعها بزوجها، وهو ما كان يعكس أجواء الانسجام بينهما.

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الطلاق وقع بعد شهر واحد فقط على عيد زواج النجمين الثالث، حيث احتفلت إزجي بزفافها على النجم التركي كان يلدريم مايو 2016، وذلك بعد قصة حب قوية جمعتهما خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «اسمه سعادة».

يُذكر أن إزجي بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، كما أنها فازت بلقب «الوصيفة الثانية» لملكة جمال تركيا عام 2003، وظهرت على الشاشة كموديل في كثير من الكليبات الغنائية، ثم احترفت التمثيل، وشاركت في أكثر من عمل أبرزهم؛ «من أجلك»، «الشوارع الخلفية»، «قلبي اختارك»، إلا أنها حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «حريم السلطان»، حيث جسدت فيه شخصية «السلطانة أيبيكا».

من ناحية أخرى، يُعرض للنجم كان يلدريم حالياً مسلسل «الحلقة» الذي يشارك في بطولته أمام النجمين هاندة إرتشل، وسيركان تشاي أوغلو.