بعد انفصاله عن زوجته.. علي ربيع يحصد التعليقات بصورة مع ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري علي ربيع جمهوره في صورة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهر فيها الفنان وهو يحمل ابنته، والتي بدت قريبة الشبه منه، وتلقى ربيع العديد من التعليقات من قبل جمهوره وأصدقائه الفنانين.

ومن بين تعليقات الفنانين أوس أوس الذي كتب قائلا: «عروسة عمر يا حبيبي»، كما علقت الفنانة ندى عادل، وطاهر أبو ليلية، وغيرهم.

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وكان الفنان علي ربيع قد انفصل مؤخرا عن زوجته ندى محمود بعد إنجاب ابنته مليكة، واحتفلت الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها الأول منذ أسابيع في غياب علي ربيع.

يذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

وأضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل».