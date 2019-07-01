متابعة تطالب علا رشدي بإجراء عمليات تجميل.. كيف ردت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية علا رشدي جمهورها بمجموعة صور لها، خلال حفل الفنان أندريه بوتشيلي.

إحدى المتابعات انتقدت إطلالة الفنانة المصرية، وطالبتها بإجراء عمليات تجميل، حيث كتبت: “وحشة جدا.. اعملي لك شوية عمليات في ايه بس”.

علا ردت على كلام هذه المتابعة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قالت: “حضرتك مش مجبرة إنك تتابعي صفحتي ولا تشوفيني وأنا هفضل على طبيعتي لأن دا شكلي وأنا فخورة وراضية وبحبه من غير أي عمليات”.

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يذكر أن الفنانة المصرية علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود، حيث احتفلا بزفافهما في الأول من إبريل عام 2010، وقد أثمر زواجهما عن طفلين.

وقد تبادل الثنائي الفني أحمد داوود وعلا رشدي الرسائل الرومانسية في شهر إبريل الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما التاسع.

الفنانة علا رشدي نشرت صورة لها مع زوجها عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «في مثل هذا اليوم من 9 سنين واليوم اللي قبله عشان الفرح كان على يومين تزوجنا أنا وبنتوتي حبيبي،عقبال 100 سنة حبيبي دائما.. كل سنة واحنا طيبين عشان الطيبة هي أهم حاجة في الدنيا».

أحمد داوود نشر هو أيضا صورة له مع زوجته عبر حسابه على «أنستجرام»، وكتب: «عيد زواج سعيد سنتوتي بحبك».