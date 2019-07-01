رغم الخلاف.. سمية الخشاب توجه رسالة لريهام سعيد بعد مرضها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن حزنها الشديد بعدما علمت بمرض الإعلامية ريهام سعيد.

سمية، رغم خلافها مع ريهام، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: « الإعلامية ريهام سعيد، ألف سلامه عليكي، والله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب، ويشفي كل مريض.. آمين يارب العالمين.. ادعو لها بالشفا».

البوست الذي كتبته سمية حاز على إعجاب الآلاف من معجبيها، وخاصة أنهم اعتبروها لفتة طيبة منها، بعد الخلاف الذي حدث بينهما، بسبب الفنانة ريم البارودي.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد هاجمت سمية الخشاب عدة مرات بشكل مباشر وغير مباشر، حيث وجهت لها رسالة، عبر برنامجها “صبايا الخير” في 14 إبريل: “ريم البارودي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، لو في حب بيتبني على الأذية هتبقى أخرته أذية”، موجهة حديثها للفنانة سمية الخشاب: «كما تدين تدان».

يُذكر أن ريهام سعيد قد أعلنت إصابتها بوعكة وكتبت عبر حسابها الخاص: « حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا».

وتلقت ريهام عدد كبير من دعوات أصدقائها بالوسط الفني ومنهم ريم البارودي، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.