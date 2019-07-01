سما المصري تثير ضجة داخل استاد القاهرة بسبب ملابسها.. هل تم طردها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجدت الراقصة والفنانة المصرية سما المصري في استاد القاهرة من أجل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الفنانة ارتدت ملابس ملفتة تلتصق بجسدها وتحدد معالمها، مما لفت نظر الجماهير إليها، وتداول الجمهور صور لها من داخل الاستاد قبل المباراة.

وبعد ظهورها بهذه الملابس ترددت عدد من الاقاويل عن طرد الفنانة من الاستاد قبل بدء المباراة، وردت سما على هذا الكلام بنفسها من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصي.

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سما نفت ما تردد حول طردها من الاستاد من قبل الجمهور، وقالت سما خلال الفيديو: «ياجماعة أنا في الاستاد والله واللعيبة أهم، الناس اللي بتقول أنا اطردت مانا قاعدة مرزوعة أهو».

وعلقت أيضا على الفيديو قائلة: «مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش ما أنا جوه أهو والماتش هيبتدي… نبطل هري والنبي… الماتش ناااار».

وتعد الفنانة سما المصري واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل، حيث تلفت إليها الانتباه دائما إما بملابسها أو بتصريحاتها.