صيف نيللى كريم على البحر × 15صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة نيللى كريم اجازة الصيف فى أكثر من مدينة ساحلية للاستماع بالأجواء على البحر، وذلك بعد انتهائها من تصوير فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2" المنتظر طرحه فى السينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، ولاء الشريف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
وظهرت نيللى كريم كضيفة شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة والمعروض حالياً فى السينمات ويتصدر شباك تذاكر موسم عيد الأضحى، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن.
النجمة نيللى كريم
النجمة نيللى كريم
النجمة نيللى كريم
النجمة نيللى كريم
النجمة نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم تستمع بالصيف فى البحر
نيللى كريم تستمع بالصيف فى البحر
نيللى كريم تستمع بالصيف فى البحر
نيللى كريم تستمع بالصيف فى البحر
نيللى كريم تستمع بالصيف فى البحر
نيللى كريم
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