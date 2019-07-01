شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أميمة طالب تتعاون مع الشاعر محمد البوغة والملحن محمود الخيامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمي أغنية جديدة بعنوان " كل اللى عندى"، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامى، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.
من ناحية أخرى أميمة انتهت من تسجيل 4 أغنيات في ألبومها الجديد، والأغنية الأولى تحمل اسم"تغيب شمس"، والثانية مين بحبك، والثالثة ليتك كذبت، والرابعة يشتكى.
يذكر آن أخر أعمال أميمة طالب أغنية "من العشرة" هي أغنية خليجية من كلمات حسين اليامي وألحان محمود الخيامي ومن توزيع خالد نبيل.
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