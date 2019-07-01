شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم أول أغنية بألبوم طارق الشيخ الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبى طارق الشيخ مع الموزع أحمد أمين لأول مرة فى أغنية جديدة بألبوم الجديد،بعنوان "بتذل"، وهى من كلمات صلاح مندي،وألحان حسين محمود ومن المقرر أن يتم تسجلها في فترة المقبلة.

طارق طرح مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل إسم "حظي خاني" وهي من الحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابرواخراج محمد حجازى.

وتقول كلمات الأغنية "أنا حظى خانى مع الاسف وإتخلى عنى، حظى خانى وعاشرت ناس كل شغلتها الأذى كان لازم أبعد عنهم وأنفد بجلدى، ومكنش أبدا زيهم ولاحاجة من دى وطلعتى منهم فى النهاية بمعجزات " .