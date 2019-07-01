ليالي الصيفية| سلاف فواخرجي في روسيا.. وهذه الفنانة تقضي إجازتها بكرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم على الشواطئ والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ.

سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على قضاء إجازة الصيف على أحد شواطئ مطروح، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام".

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي قالت إنها تقضي إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

محمود العسيلي

ونشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا له من إجازته الصيفية التي يقضيها على أحد الشواطئ.

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا لها من رحلتها الصيفية في أحد منتجعات المغرب.

محمد رشاد

وحرص المطرب محمد رشاد على مشاركة جمهوره صورًا من جولته الصيفية التي بدأها من دبي في الإمارات.

سلاف فواخرجي

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورًا لها من إجازتها التي تقضيها في العاصمة الروسية موسكو.

إيمية صياح

حرصت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية إيمية صياح، على قضاء إجازة الصيف في كرواتيا، وشاركت جمهورها بمجموعة من الصور التي نالت إعجاب متابعيها.

ناردين فرج

أما مقدمة البرامج المصرية ناردين فرج، شاركت جمهورها بصور لها من رحلتها في وادي الريان.