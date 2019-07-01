إليسا دون مكياج وناردين فرج في الصحراء.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:
يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:
الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:
سارة الشامي
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية نظارة شمس، نالت إعجاب الجمهور.
إليسا
نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.
بشرى
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تركب دراجة.
ناردين فرج
نشرت المذيعة ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها في صحراء الفيوم.
أمل بشوشة
نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة.
نسرين طافش
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.
كنزي دياب
نشرت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط صديقاتها.
بوسي
نشرت المطربة بوسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.
لقاء الخميسي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تتناول العشاء رفقة زوجها محمد عبد النصف.
نجوى كرم
نشرت المطربة نجوى كرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
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