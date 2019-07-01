حققت النجمة أصالة أمنية حياتها في ارتدائها حذاء، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وقالت النجمة أصالة كاتبة:"أوّل مرّة في حياتي ألبس حذاء لطالما حلمت أنّ ألبسه..وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّة، Advertisements وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني.. وتحكّمت بعضله بقدم رجلي..واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر..الحمدللّه". وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني.. وتحكّمت بعضله بقدم رجلي..واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر..الحمدللّه". يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "بنت أكابر"، و الأغنية من كلمات أبو نعمة، و ألحان محمود خيّامي، و توزيع علي فتح الله، و الكليب من إخراج أدهم الشريف، كما تخطى الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيق حلم حياتها .. أصالة: "التمارين الرياضية هي السبب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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