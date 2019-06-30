شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم لـ الخليج 365: أرفض التدخل فى حياتى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على الخبر الذى تم نشره فى أحد المواقع عن رجوعه إلى زوجته السابقة أم أولاده، بعد زواجه من النجمة أنغام منذ حوالى 4 شهور، قائلا: :الأمر سخيف للغاية وأرفض التدخل فى حياتى الشخصية".

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان يتمنى أن تعود إليه الصحفية التى قامت بنشر الخبر، خاصة أنه شىء يهمنى، الأمر الذى من الممكن أن يصيب أم أولادى بالسعى وراء الشهرة، مشيرا إلى أنه لو هناك نية فى الرجوع إلى زوجته فهذا أمر خاص به فقط ويرفض أى شخص أن يتحدث عن ذلك.

وكان أحمد إبراهيم نشر على صفحته على فيس بوك المحادثة التى دارت بين زوجته والصحفية التى قامت بنشر الخبر، وكتب على صفحته: "قال النبى - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.. هى مش أم أولادى بعتتلك وقالتلك انفى الخبر على لسانها وإنك غير مصرح ليكى تتكلمى عن حياتها الخاصة؟ مش هى صاحبة الشأن؟".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.