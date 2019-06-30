شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كايلى مينوج تبكى على مسرح مهرجان Glastonbury والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة كايلي مينوج وهى تبكى على مسرح مهرجان Glastonbury فى إنجلترا، وذلك بعد غياب طويل بسبب إصابتها بسرطان الثدى، وهو المرض الذى أبعدها بشكل كبير عن الأضواء وغير حياتها بالكامل. Advertisements

وظهرت كايلى بروح معنوية مرتفعة وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وأطلت كايلى على جمهورها بـ5 إطلالات كل منها لها رونق مختلف، ولاقى الحفل إعجاب الكثيرين ممن رحبوا بعودتها وعبروا عن فرحتها بروحها المعنوية المرتفعة، وبقدرتها على العطاء رغم سنوات المرض والبعد، ذلك التفاعل هو الذى جعل كايلي تبكى على المسرح متأثرة بحالة الحب التى شعرت بها فور صعودها على المسرح، واستقبال الجمهور لها بشكل جيد.

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