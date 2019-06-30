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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..من أين انتقت كيلي جينر فستانها المثير للجدل؟.. سعره مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت نجمة تليفزيون الواقع الشهية كيلي جينر أن تثير ضجة بين المعنيين بالأزياء و الموضة و ذلك بعد ظهورها هي و ابنتها " ستورمي " بنفس تصميم الفستان وذلك بعدة صور التقطتها في كالاباساس ، وكأن جينر تبعث برسالة بضرورة أن تكون ابنتها واحدة من اهم أيقونات الموضة منذ الصغر .
اختارت كيلي جينر البالغة من العمر 21 عام فستانها القصير متداخل الألوان من تصميم دار أزياء " Kim Shui " ، بينما وصل سعر الفستان الي 232 جنيه استرليني .
يذكر أن كيلي جينر أعلنت شهر أبريل الماضي مع نجم الراب ترافيس سكوت أنهما يتمنيان إنجاب اخوة لـ " ستورمي" .
كيلي وعارضة الازياء التي قدمت التصميم لأول مرة
كيلي جينر
كيلي جينر وابنتها
كيلي جينر و ابنتها
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