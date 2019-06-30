لطيفة بصحبة محمد هنيدي: "حبيب قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورة تجمعها بالفنان محمد هنيدي. وعلقت: "مع النجم حبيب قلبي، اللي بحبه وبس، محمد هنيدي". ويستعد محمد هنيدي لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" بمدينة جدة السعودية، في الفترة من 3 إلى 6 يوليو.

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