نبيل الحلفاوي بعد هدفي المنتخب: "شفتم الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، تغريدة علق بها على مباراة منتخب مصر اليوم بكأس الأمم الأفريقية، بعد تقدم الفراعنة بهدفين في الشوط الأول دون رد من منافسهم فريق أوغندا.

كتب الحلفاوي: "ربنا نصفكم يا ولاد ضد كل محاولات هدم الفريق وتقطيعه، شفتم الجمهور وهوه مقاطع؟ شفتم الجمهور وهو بيشجع ضد فريقه؟ فوقوا بقى يا مغيبين.. المصريين مع بلدهم في كل الظروف، ربنا يكمل الماتش على خير.. وأيًا كانت النتيجة ألف تحية لجمهور مصر العظيم".

يُذكر أن منتخب مصر تقدم على منتخب أوغندا في مباراة الجولة الثالثة بالدور الأول من كأس الأمم الأفريقية بهدفين دون رد، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.​