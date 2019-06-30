عمر زهران يكشف دور ريهام سعيد في إتمام صلحه بمفيد فوزي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قال المخرج عمر زهران أن الإعلامية ريهام لعبت دورًا كبيرًا في إنهاء الخلاف الذي نشب بينه وبين الإعلامي الكبير مفيد فوزي بسبب تصريحات الأخير بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأوضح زهران، في تصريحات خاصة لمصراوي: "قبل قرابة العام أخبرتني ريهام أن الإعلامي الكبير غاضب مني بسبب انتقادي تصريحاته بشأن الشيخ الشعراوي فتوجهت إلى منزله وأنهيت هذا الخلاف لأنني لا احتمل غضبه مني إطلاقًا".

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وأضاف زهران: "بعدها بيومين فوجئت بصوت ريهام الهادئ في الهاتف وقالت لي: أنا عرفت إنك روحت للأستاذ مفيد وأسعدتني يا عمر جدًا بتصرفك... لكن مايصحش الناس تعرف إنكم متخاصمين و هوه زعلان منك وأنت تصالحه بينك وبينه أرجوك يا عمر.. عايزه أجيلك

بيتك وناخدك بسيارة البرنامج ونفاجئ أستاذ مفيد في البيت عنده".

وتابع زهران: "جاءتني ريهام وذهبنا سويًا إلى أستاذنا وسجلت معنا حوارًا رائعًا حول الصداقة والحياة، وكانت سعادتها لا توصف... ريهام سعيد العزيزة أسال الله بحق كل آلام المرضى والبائسين الذين أسعدتهم يومًا أن تسعدي قريبًا بمنحة الله لك وشفاءك من أجل أطفالك".​