شقيقة روبي تكشف تفاصيل إجهاضها بأحد المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ميريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي" شقيقة الفنانة روبي، تفاصيل تعرضها للإجهاض داخل أحد المستشفيات.

كتبت كوكي، عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا الحمد لله كويسة، وروحت بس محتاجة أحكي اللي حصل علشان الناس تعرف".

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وأضافت: "أنا دكتوري كان مسافر في الوقت اللي أنا تعبت فيه وجالي نزيف جامد، من ٤ أيام نزلنا روحنا مستشفى الجولف جنب بيت ماما، وعلقولي محاليل بس، وماما تقولهم لازم تتحجز قالولها لا إفرض النزيف قعد أسبوعين هتقعد في المستشفى أسبوعين، المهم روحنا والدم مش بيقف، تاني يوم روحنا تاني، الدكتور قال لازم تتحجز وطلعت برضو محاليل، قعدنا علي كده يومين، آخر يوم الساعه ٢ بليل جالي طلق جامد جدًا ونزيف مش بيقف غرق المكان كلوا، جوزي طلع ينادي الدكاترة.. مفيش لحد ٤ الفجر كل شوية الدكتور جاي الدكتور جاي ومعاملة وحشة جدًا، مع العلم إنها مستشفى خاصة لحد ما أنا خلاص درجة حرارتي عليت جدًا تقريبًا تسمم حمل".

وتابعت: "جوزي أخدني وروحنا مستشفي تانية وأنا في الحالة دي والنزيف والطلق شغالين مفكروش حتي يبعتولي أي حد يشوف الحالة وحتي مدير المستشفي مكنش موجود ولا أي حد، الممرضى هي بس اللي نزلتني". واختتمت: "أنا عاوزه أعرف إزاي أجيب حقي من مدير المستشفى". ​