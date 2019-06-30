انسحاب بدرية طلبة من "حشمت في البيت الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
انسحبت الفنانة بدرية طلبة من المشاركة في مسلسل الست كوم "حشمت في البيت الأبيض".
وقالت طلبة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن انسحابها من المسلسل جاء بعد تعاقدها للعمل مع الشركة المنتجة، رافضةً الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء انسحابها، واكتفت بالقول إن السبب يرجع لارتباطها بأعمال فنية إلى جانب أمور خاصة بها.
ومن ناحية أخرى، تواصل أسرة مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، استكمال تصويره استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة على القنوات الفضائية.
وكان صناع المسلسل انتهوا من تصوير قرابة 13 حلقة منه، بعدها رأوا أن العمل يصلح أن يكون طويلاً لذا تمت كتابة جزء ثان حتى أصبح 30 حلقة.
"حشمت فى البيت الأبيض" من بطولة بيومي فؤاد وإنعام سالوسة وإسلام جمال وهبة عبد الغني ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
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