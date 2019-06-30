علي ربيع في أول صورة مع ابنته بعد انفصاله عن زوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جمعته بابنته مليكة، وذلك للمرة الأولى بعد انفصاله عن زوجته ندى محمود.
وأثارت ندى محمود طليقة الفنان علي ربيع حالة من الجدل في أبريل الماضي بعد أن نشرت على حسابها بـ"إنستجرام" منشورًا، أعلنت فيه طردها من منزل الزوجية رفقة ابنتهما الوحيدة.
وكتبت ندى في منشورها: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك".
وكانت آخر أعمال علي ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود، وإخراج وائل إحسان.
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