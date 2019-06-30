عمر متولي ينعي محمد أبو الوفا بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان عمر مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الكبير محمد أبو الوفا، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع مع المرض.

وعلق: "بزعل لما الموت بياخد فنان كان نفسي أشتغل معاه، بس ربنا ليه حكمته وأكيد محدش بياخد كل حاجة هو عايزها، لكن أنا زعلي على موت الراجل ده مش طبيعي، لأني بقالي سنين بشكر في موهبته وحضوره وإمكانياته كممثل كل ما تيجي سيرته أو سيرة الناس الشاطرة".

وتابع: "دايما في دماغي و أنا بحضر أي شغل أو فكرة جديدة أو حتى كترشيح لحد من زمايلي ( مع العلم إني عمري ما قابلته وجها لوجه)، ربنا يرحمك يا عم محمد و يصبر حبايبك على فراقك، وأنا شخصيا هكتب اسمك مع الناس اللي اتحرمت من الشغل معاهم زي الأستاذ أحمد زكي، وأبويا الله يرحمهم ويرحم جميع موتانا".

ورحل عن عالمنا الفنان محمد أبو الوفا، بعد صراع مع المرض، ودفن أمس بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم.