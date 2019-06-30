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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تدوينة شكرت بها من ساندوها في وفاة والدتها.
وكتبت دارين: "شكرًا جزيلاً لجميع الأهل والأصدقاء الذين قدموا لي ولأسرتي واجب العزاء في وفاة أمي الحبيبة رحمة الله عليها سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم، عظم الله أجركم".
وأعلنت الفنانة دارين حداد خبر وفاة والدتها، الإثنين الماضي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. هذا ما قالته دارين حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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