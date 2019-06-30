رسائل نجوم الفن لـ"ريهام سعيد" بعد إعلان مرضها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية ريهام سعيد، بعد أزمة مرضها.
وعلقت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "ربنا يشفيكي يارب، ويشفي كل مريض".
بينما نشر الفنان محمد الشقنقيري، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة لريهام، وعلق: "ربنا معاكي يا ريهام، إن شاء الله تقومي بالسلامة".
كما علقت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر وإنستجرام: "الإعلامية ريهام سعيد، ألف سلامة عليكي، والله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب، ادعوا لها بالشفاء".
كذلك علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر صفحتها بموقع تويتر: "دعواتي ودعواتكم جميعا للإعلامية ريهام سعيد بالشفاء العاجل، وترجع إن شاء الله في أتم صحة وأفضل حال أقوى من الأول".
وعلقت الفنانة مي كساب، عبر صفحتها بتويتر، قائلة: "ربنا يشفيكي وتقومي بألف سلامة، ويخليكي لجوزك وأولادك وكل اللي بيحبوكي".
يذكر أن ريهام سعيد أصيبت ببكتيريا في الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر.
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