حققت النجمة أصالة أمنية حياتها في ارتداءها حذاء، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وقالت النجمة أصالة كاتبة: "أوّل مرّه في حياتي ألبس حذاء لطالما حلمت أنّ ألبسه..وذلك لأنّني واظبت على تماريني Advertisements الرّياضيّه، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني.. وتحكّمت بعضله بقدم رجلي..واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر..الحمد لله". الرّياضيّه، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني.. وتحكّمت بعضله بقدم رجلي..واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر..الحمد لله". يذكر أن الفنانة اصالة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "بنت أكابر"، و الأغنية من كلمات أبو نعمة، و ألحان محمود خيّامي، و توزيععلي فتح الله، و الكليب من إخراج أدهم الشريف، كما تخطى الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيق حلم حياتها .. أصالة: " تمارين الرياضية هي السبب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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