شاهد.. سما المصري تشجع المنتخب المصري من داخل الملعب

نشرت النجمة سما المصري فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلاله و هي تشجع المنتخب المصري. تشجع المنتخب المصري. يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري طرحت سابقًا كليب "حب الحمام"، Advertisements و حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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