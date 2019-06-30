في عيدها نجوم الفن يحيون ذكرى 30 يونيو

أحيا اليوم الأحد عدد من نجوم الفن ذكرى ثورة 30 يونيو، مع معجبيهم وجمهورهم، وذلك بعد نجاح الثورة و رحيل جماعة الإخوان الإرهابية ولأن الفنانين جزء لا يتجزأ من الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد؛ كان لنجوم الفن دور هام فى الوقوف أمام الجماعة الفاشية من خلال اعتصام المثقفين الذى بدأ تحديدًا فى 1 يونيو عام 2013 بعدد كبير من الفعاليات الفنية التى شجعت المواطنين على إسقاط نظام المعزول محمد مرسى وأعوانه.

وجاء في أول القائمة النجم خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبًا: "في يوم انتصار الإرادة الشعبية و ذكرى جلاء العدوان الإخواني، تحية لشهداء الوطن..الجيش المصري رجال..أبطال الشرطة المصرية..٣٠ يونيو".

و نشر النجم صلاح عبد الله، صورة تدعو للاحتفال بالثورة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، و علق كاتبًا: "أنا اللي

كمان ٦ هتم ٦٥ حِته بحتفل بعيد ميلادك مرتين مرة في شهر أكتوبر يوم 6 والتانية في يونيو يوم 30 مساء العسل يامصر".

و غردّ النجم تامر عبد المنعم، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "٣٠ يونيه منذ ستة أعوام ثورة حقيقية لا تنسي وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيانه وقتها لن يغفله التاريخ ولا يفوتني أن أذكر موقف الراحل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة آنذاك بباريس .. تحيا مصر".

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و أحتفل النجم طارق لطفي، مع جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" في عيد الثورة كاتبًا: "30\6 عودة مصر للمصريين..تحيا مصر وهتحيا".

و نشرت النجمة مادلين طبر صورة للرئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح

السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة عليها: "مبروك تكرار ذكرى شريفه لثورة 30يونيو وكان لي شرف المشاركة بها، من الفوضى والخيانة في زمن الاخوان الىبلد حضاري نهض من كبوة خطيرة للازدهار والتقدم بفضل ريس حكيم وقوى وجيش وشرطه مخلصين لبلادهم عاشت مصر..قدوة لينا جميعا".

و أحتفل أيضاً المنتج مدحت العدل مع جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كاتباً: "يوم الخلاص من الإخوان.. أخطر احتلال عرفته مصر .. هكسوس العصر .. النهاردة عيد .. كل سنة وبلدنا بخير .. كل سنة وبلدنا من غير اخوان أو متعاطفين مع الاخوان او مش اخوان بس بيحترموهم".

وجاء في آخر القائمة النجم أحمد جمال حيث نشر مقطع فيديو من كلمة رئيس الجمهورية و المشير عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و علق عليه بكلمات شعر: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. و عيونها تملي صاحية..وعيونها ف كل ناحية و ف مليون إتجاه.. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجري لنهاية الحياة".