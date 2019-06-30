سمية الخشاب تدعو بالشفاء لـ ريهام سعيد بعد مرضها

دعت النجمة سمية الخشاب بالشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت صورة للإعلامية ريهام سعيد و علقت كاتبة: "ريهام سعيدمحتاجة دعواتكم..حاليًّا هي في أمس الحاجة لدعوة من القلب ، ربنا يشفيها ويعافيها يارب اللهم آمين".
يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخراً النجمة
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