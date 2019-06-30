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سمية الخشاب تدعو بالشفاء لـ ريهام سعيد بعد مرضها

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دعت النجمة سمية الخشاب بالشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت صورة للإعلامية ريهام سعيد و علقت كاتبة: "ريهام سعيد

محتاجة دعواتكم..حاليًّا هي في أمس الحاجة لدعوة من القلب ، ربنا يشفيها ويعافيها يارب اللهم آمين".

 

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخراً النجمة

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أغنية بعنوان "صلوا عليه"، وهي من ألحانها، وكلمات هشام صادق، و توزيع محمد عباس، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر موقع السوشيال ميديا.
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