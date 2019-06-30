بالصور.. تياترو موليير بالمعهد العالي للفنون المسرحية

استقبل المعهد العالى للفنون المسرحية، مشروع تخرج السنة الرابعة للتمثيل والإخراج العرض المسرحى "تياترو موليير"، فى تمام الثامنة والنصف مساء. "تياترو موليير" تمثيل أحمد عزت ونهال الرملي ورفاة الخطيب إيهاب ناصر ومحمد طلبة ومحمد زكي وريهام سالم ومحمد اليماني وعبدالرحمن السبكي وميشو الدلنجاوي وهناء فاروق وطارق الشاذلي والعرض إعداد محمد علي إبراهيم وأشعار إبراهيم عبدالفتاح استعراضات ريهام أبو سريع وموسيقي وألحان مصطفي داغر وسعد محمد سعد ووائل طه والعرض تحت إشراف د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد وطارق الشاذلي والعرض إعداد محمد علي إبراهيم وأشعار إبراهيم عبدالفتاح استعراضات ريهام أبو سريع وموسيقي وألحان مصطفي داغر وسعد محمد سعد ووائل طه والعرض تحت إشراف د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهدالعالي للفنون المسرحية. والعرض يتناول عدة مسرحيات من تأليف الكاتب الكبير موليير ومنها: "البخيل ومريض الوهم والمتحذلقات وطبيب رغم أنفه وارتجالة فرساي". وحرص علي حضور العرض المخرج ماندو العدل والمخرج كريم الشناوي والمخرجة منال الصيفي وعدد كبير من النقاد والصحفيين، وأشاد الحضور بموهبة المشاركين بالعرض لأنهم نجحوا في انتزاع الضحكات من الحضور بأدائهم وخاصة من قدم شخصية موليير. Advertisements

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