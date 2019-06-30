طمأنت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد أهالي أطفال "صبايا الخير"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "وصلوا رسالتى لكل الناس وطمنوهم بالنسبة لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات والولاد اللي المفروض يسافروا مايخافوش المرض مش هيعطلني و لآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم ماتقلقوش ربنا كبير". اللي المفروض يسافروا مايخافوش المرض مش هيعطلني و لآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم ماتقلقوش ربنا كبير". يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وانتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوعها لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها بمرض يسمى بكتيريا الوجه، كما ذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرًا عليها، ولا تزال محاولات الأطباء قائمة؛ للقضاء على الميكروب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرضها.. ريهام سعيد تطمئن "صبايا الخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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