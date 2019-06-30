"الزوجة التانية" و "الطوفان" آخر الأعمال الدرامية لخيري بشارة

يحل اليوم 30 من يونيو ذكرى ميلاد المخرج خيري بشارة، فهو من مواليد 1947م من محافظة القاهرة، تخرج في المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1967م، كانت بدايته كمخرج من خلال السينما التسجيلية التابعة للمركز القومي للأفلام التسجيلية القصيرة.



تميز "بشارة" بنظرتة الثاقبة وبصمته الخاصة التى يتلاحم معاها واقعية شاعرية تظهر في مجمل أعماله السينمائية والدرامية، ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة "الوفد"، أبرز أعماله الدرامية والسينمائية.



أفلامه السينمائية:

فيلم "كابوريا" 1990

قام خيري بشارة في بإخراج هذا الفيلم فهو من بطولة الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة رغدة، حيث تدورأحداث الفيلم عن قصةحسن هدهد الشاب الفقير الذى قام بدوره الفنان "أحمد زكى" الذي يهوى الملاكمة لكنه يحلم مع صديقيه محمود ومصطفى في الوصول إلى الأوليمبياد، ويعجز عن تحقيق هذا الحلم ويكتفى بإقامة حلبات ملاكمة في الحى الشعبي الذي يقطن به، كما يفشل في إقناع والد الفتاة التى يحبها بالزواج منها.



فيلم "آيس كريم في جيلم" 1992

وقام "بشارة" أيضًا بإخراج فيلم "آيس كريم في جيلم" التى تدور أحداثه حول الشاب الفقير سيف الذى قام بأدائه المطرب "عمرو دياب" الذى يعيش في أحد أحياء الإسكندرية ويذهب إلى القاهرة؛ بحثًا عن فرصة لتحقيق موهبته في

الغناء ولكن يتعثر، ليقيم في جراج متواضع ويعمل كموزع في نادى فيديو يمتلكه "زيكو" المحب للمال والذي يتاجر بالأغاني الهابطة.



فيلم "أمريكا شيكا بيكا" 1993

وأخرج خيري بشارة أيضًا فيلم أمريكا شيكا بيكا الذى فام ببطولته الفنان محمد فؤاد والفنانة نهلة سلامة، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يتمنون الهجرة إلى أمريكا لاعتقادهم بأن بها فرصاً ذهبية للعمل، والثراء السريع، وتحقيق الأحلام التي عجزوا عن تحقيقها في مصر، ولكنهم يقعون ضحية النصابين والمحتالين مثل الأستاذ جابر "سامي العدل" الذي يتركهم في إحدى غابات رومانيا.

Advertisements



فيلم "حرب الفروالة" 2016

وقام "بشارة " بإخراج فيلم "حرب الفروالة" فهو من بطولة محمود حميدة ويسرا وسامي العدل، وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ثري اسمه ثابت وجدى"سامي العدل" فهو لديه من الفراغ والوحدة والاكتئاب فأمامه جميع متع الحياة من طعام وشراب وفتيات حسان وسفر للخارج لكنه لا يشعر بمذاق الحياة، يتجول ثابت بسيارة فارهة في الشوارع والمناطق الشعبية بحثا عن السعادة خاصة بعد وفاة ابنه الوحيد ثم يقع

نظر ثابت على حمامه وخطيبته فراولة يتضاحكان في سعادة فيقرر الدخول إلى حياتهما والتعامل معهما بنظام المقايضة أن ياخذ منهما السعادة ويمنحهما المال ليحققا به أحلامهم.



أبرز أعماله الدرامية:.

مسلسل "ملح الأرض" 2016

قام "بشارة" بإخراج مسلسل ملح الأرض فهو مسلسل مصري درامى بطولة محمد صبحي، ويتكون من 30 حلقة ، ويدور حول صراع البطل "عامر" من أجل العبور إلى الحرية والوصول إلى الحق ونشر النور إلى المجتمع الذي يعيش فيه.



مسلسل"ريش نعام"

وأخرج خيري بشارة مسلسل "ريش نعام" الذى قامت ببطولته كلًا من الفنانة داليا البحيري والمطربة أنغام والفنان عمرو واكد والفنان أحمد وفيق، ودارت أحداث المسلسل حول شخصية " فريدة علوان" الفتاة الجميلة التي نشأت وفي فمها معلقة من ذهب كما يقولون فهي ابنة المليونير "شاكر علوان" أحد أكبر رجال الأعمال له علاقات واسعة ونشاطات كبيرة منها ما هو مشروع وغير مشروع، مما جعلها تحمل بداخلها شخصيتين متناقضتين بين الفتاة المستهترة التي تستطيع شراء كل شيء بالمال وبين الفتاة صاحبة المبادئ والنزعة الدينية والرغبة في فعل الخير من جهة أخرى.



مسلسل "الزوجة التانية"

وتولى "بشارة" إخراج مسلسل الزوجة الثانية الذى يروى أحداث الفيلم الأصلية وقامت ببطولة هذا المسلسل الفنانة آيتن عامر والفنان عمرو عبدالجليل والفنانة علا غانم.



مسلسل "الطوفان"

وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "الطوفان"، الذى شارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنانة وفاء عامر والفنانة حلا شيحة والفنانة دينا والفنانة آيتن عامر إلى جانب مجموعة من النجوم من ضمنهم الفنان أحمد زاهر والفنان فتحى عبدالوهاب والفنان محمد عادل.

