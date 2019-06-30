القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل المصري أشرف عبدالباقي أنه يستعد للسفر بصحبة فرقته إلى المملكة العربية السعودية، السبت، للمشاركة في موسم جدة.
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وأضاف عبدالباقي في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "قدمت مع فرقتي مسرحية (كلها غلط) في لبنان، واستقبل الجمهور العرض بترحاب شديد، وأُشارك بهذا العرض في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية".
وتابع: "أعرض المسرحية لمدة ٤ ليالٍ، كما يشارك في موسم جدة الفنان محمد هنيدي بمسرحية (٣ أيام في الساحل)، ويعرضها أيضاً لمدة ٤ ليالٍ، وكذلك يشارك الفنان الكبير يحيى الفخراني في المهرجان بمسرحية (الملك لير)".
مسرحية "كلها غلط" بطولة مجموعة من الشباب الجدد، ولا يشارك النجم أشرف عبدالباقي بالتمثيل، حيث اكتفى بدور المؤلف والمخرج والمدرب، ويدور العرض حول مجموعة من الأحداث تقع بطريق الخطأ في إطار كوميدي مثير.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبدالباقي لـ"العين الإخبارية": انتظروا "كلها غلط" في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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