شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريم محمود عبد العزيز فى الاستاد لدعم منتخب مصر ضد أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على حضور مباراة مصر وأوغندا التى تقام بعد قليل ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا، كما حرصت أيضا الفنانة عفاف شعيب على مساندة المنتخب المصرى ودعمه من أجل الحصول على الفوز.

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يذكر أن مصر تحتضن بطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخها والتى انطلقت يوم الجمعة الموافق 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو، ويتنافس 24 منتخبا على لقب الأميرة الأفريقية المصنفة كثالث أقوى بطولة فى العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، مقسمين على 6 مجموعات يتنافسون فى 4 مدن مصرية القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

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