شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عزت أبو عوف: حالته حرجة.. ادعوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف لـ اليوم السابع أنه في حالة حرجة مطالبة الجميع بالدعاء له للخروج من محنته الصحية. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عزت أبو عوف: حالته حرجة.. ادعوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.