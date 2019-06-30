شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة سعد الصغير لـ ريهام سعيد بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب سعد الصغير رسالة للاعلامية ريهام سعيد بعد تعرضها لأزمة خطيرة أثارت جدلا كبيرا مؤخرا.

وقال: ريهام سعيد من أطيب خلق الله وأتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء خاصة أنها تتميز بالطيبة والجدعنة وكانت سبب بعد ربنا فى شفاء كثير من الناس وبتمنى من الله أن يشفيها ويخليها لأولادها".

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وأضاف الصغير أنه مر بهذه التجربة عندما تعرض لأزمة مرضية وقال له الأطباء أنه بين الحياة والموت وبفضل ربنا ودعاء الناس تم شفاؤه .

وكانت ريهام قد أجرت عملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر مازال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها والتى قد تؤدى بدورها إلى الوفاة.