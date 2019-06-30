مشاعل الشحي بلا حجاب وتُثير جدلًا.. فهل تخلت عن ارتدائه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، في مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، كاشفة عن شعرها بالكامل؛ ما أثار الشكوك حول قرارها خلع الحجاب.

وتسبّبت مشاعل في جدل كبير بين المتابعين، الذين رأى بعضهم أنها كانت تنوي خلع الحجاب منذ فترة، وأنها كانت تمهد لهذا الأمر، بينما اتفق عدد آخر على أن هذا الأمر بينها وبين ربها، ولا يسمح لأحد محاسبتها على خصوصيتها.

وشاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه "الشحي" دون حجاب، عبر إنستغرام، وعلّقت عليه: "مشاعل الشحي خلعت الحجاب"؛ ما جعل عددًا كبيرًا من المتابعين يستهزئون من موقف "الشحي" وخلعها للحجاب، بينما اعتبر بعضهم أنها لم تكن ترتديه من الأساس بسبب ظهور جزء كبير من شعرها خلاله، وفضّل البعض الآخر ترك أمرها لنفسها.

وعلّق رواد التواصل الاجتماعي، على فيديو الفنانة مشاعل الشحي، قائلين: "الشهرة وما تسوي"، و"الحين كل حد فصخ حبكت عليها تراها من قبل مش محجبة.. المتحجبة ماتطلع شعره منها"، و"يالا مبروك عقبال الملابس"، و"هي كانت محبة أصلاً".

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واختلف معهم بعض المتابعين، قائلين: "بينها وبين ربها ما حد يحاسبها.. مشكلة يوم بعض الناس تدور المشاكل"، و"كيفها بينها وبين ربها تلبسه تقطه شيء راجع لها انولدت بروحها والله بحاسبها بروحها شكو تتدخلون"، و"حرية شخصية و نقطة على السطر".

واعتادت الفنانة مشاعل الشحي، إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكل متواصل، خاصة فيما يتعلق بشأن حجابها، إذ كانت تُظهر دائمًا أجزاء كبيرة من شعرها، حتى خلعته كاملاً هذه المرة.

وكان خبر انفصال مشاعل الشحي وأحمد خميس، قد انتشر عقب تداول فيديو ظهرا فيه وهما يتشاجران معًا بشكل محتدم وعنيف، وتبين أن هناك خلافًا في وجهات النظر بينهما؛ ما دفع النجمة الإماراتية الشابة لوضع النقاط على الحروف من خلال منشور لها عبر "إنستغرام".