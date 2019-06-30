شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس استئناف تصوير دانيال كريج لفيلم Bond 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلى ميل أول صور من استئناف النجم دانيال كريج لتصوير فيلم Bond 25 وذلك بعد تعطل التصوير بسبب إصابة كريج أثناء التصوير. Advertisements وظهر دانيال في كواليس تصوير الفيلم في لندن وهو بكامل لياقته ويتجاذب أطراف الحديث داخل اللوكيشن مع المشاركين في المشهد. جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

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