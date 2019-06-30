شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم فى ذكرى 30 يونيو: شعب مصر أبهر العالم بتلاحمه ووحدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حكيم بالذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، لافتا إلى أن الشعب المصرى أبهر العالم بوحدته. وكتب حكيم، عبر حسابه على إنستجرام: "تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر الذي أبهر العالم بتلاحمه ووحدته في ثورة 30 يونيو واثبت للعالم بأنه يعشق بلده". يذكر أن آخر أعمال حكيم فيديو كليب أغنيه "متجمعين"، وقام بغنائها فى افتتاح حفل بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، والفيديو كليب إخراج ياسر سامي.

حكيم

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