شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هنيدى يسافر السعودية لعرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم محمد هنيدى إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استعداداً لعرض مسرحيته "3 أيام فى الأربعاء المقبل ضمن فعاليات موسم جدة، من 3 حتى 6 يوليو، ويعود مروة أخرى للقاهرة ليستكمل العرض على مسرح كايرو شو.

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وفى نفس السياق يواصل هنيدى تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز" ويجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، الفيلم تأليف عمر طاهر.