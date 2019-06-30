شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حفل زفاف نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وجو جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع justjared عددا من الصور لحفل زفاف نجمة Game of thrones صوفى تيرنر الشهيرة بـ سانسا ستارك من المغني جو جوناس، وهو حفل زفافهما الثاني، حيث ظهرت بفستان أبيض وطرحه، وأوضحت الصور التي تم تسريبها من الحفل بأن الزفاف أقتصر على الأهل والأصدقاء.





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صوفي وجو احتفلا بزفافهما من قبل وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وأقيم فى لاس فيجاس وحضره أشقاء جو وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

ويبدو أن الزوجين تعلما الدرس من حفل الزفاف الأول الذي قام فيه الدي جي ديبلو بنشر وقائع حفل الزفاف بخاصية اللايف، حيث منعا ديبلو من استعمال هاتفه المحمول وقاموا بسحبه منه حتي لا يقوم بنشر الصور علي مواقع السوشيال ميديا.