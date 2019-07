شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عاما.. بدء تصوير "قيامة المسيح".. وتوقعات: سيكون أكبر فيلم فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج الأمريكى ميل جيبسون العمل على تصوير الجزء الثانى من فيلم The Passion of the Christ والذى من المقرر أن يحمل اسم "قيامة المسيح" The Passion of the Christ: Resurrection، ومن المزمع أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية فى 2020.

وفيلم قيامة المسيح The Passion of the Christ: Resurrection من إخراج ميل جيبسون، وكتبه الأمريكى راندال والاس، ويشارك فيه جيم كافيزل، والذى سبق وأن قام بتجسيد شخصية السيد المسيح فى فيلم "آلام المسيح"، والرومانية مايا مورجنستيرن.

جدير بالذكر أن فيلم "آلام المسيح" حينما عرض فى عام 2004، أثار جدلا كبيرا، وحقق أرباحا عالية، فالفيلم الذى أنفق 25 مليون دولار، حقق 300 مليون دولار على المستوى المحلى.



مشهد من فيلم آلام المسيح

وبحسب ما ذكرت العديد من المواقع الأجنبية، فإن فيلم The Passion of the Christ: Resurrection الذى طال انتظاره، "سيكون أكبر فيلم فى التاريخ"، وتتناول أحداث الفيلم فترة الـ40 يوما، التى قضاها السيد المسيح على الأرض، وفقا للديانة المسيحية، قبل صعوده إلى السماء، والمعجزات التى شهدتها البشرية خلال هذه الفترة من معجزات وقعت بعد قيامة السيد المسيح.

The Passion of the Christ

وفى الوقت نفسه، فإن هناك شائعات رصدتها وسائل الإعلام، تفيد بأن أحداث الفيلم تتناول العالم السماوى، عقب صعود السيد المسيح، وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن.



The Passion of the Christ Resurrection

وذكرت بعض الصحف الأجنبية، أنه من المتوقع أن يتم طرح فيلم The Passion of the Christ: Resurrection فى عيد الفصح 2020 ليتزامن مع قيامة المسيح، إلا أن هذه المعلومات لم يتم التأكد من مصدقتيها بعد.