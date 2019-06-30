في جدة.. حفل ضخم يجمع عبادي الجوهر واسما لمنور.. 2 يوليو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي اخطبوط العود عبادي الجوهر يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل حفلا غنائيا مع النجمة اسما لمنور ، و ذلك في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية ، و من المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساء بحضور عدد كبير من محبيهم .
يذكر ان عبادي الجوهر لديه رصيد مذهل كملحن بجانب كونه كمطرب ، فقد لحن لعدد كبير من المطربين العرب و من ابرزهم طلال مداح و نجاة الصغيرة و رجاء بالمليح و رابح صقر و غيرهم .
عبادي واسما
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