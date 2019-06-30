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شكرا لقرائتكم خبر عن جيرمى رينر يطرح أغنية Heaven Don’t Have a Name" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جيرمي رينر يضع كل تركيزه الآن لكي يطور مسيرته المهنية و يضفي لها المزيد من الاعمال المميزة وتحديدا في عالم الموسيقي والغناء.
وأطلق جيرمى رينر الذي رشح للأوسكار أغنية حملت اسم " Heaven Don’t Have a Name ".
و أشار موقع " جاست جيرد " إلى أنها هي نفس الأغنية التي سجلها العام الماضي مع سام فيلدت ، و قدمها جيرمي رينر بطريقة " الروك" ، و هو ما جعل الكثيرون يؤكدون أن رينر الذى وضع بصمة مذهلة في عالم هوليوود قرر أن يكون له بصمة ايضا في عالم الموسيقى والغناء .
جيرمي
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